Real e Barça tentano Upamecano. Ma il francese potrebbe rinnovare col Bayern Monaco

Il 2025 resterà un anno indimenticabile per Dayot Upamecano. Il difensore francese, 26 anni, si è sposato lo scorso luglio alla presenza di amici e compagni, tra cui Ousmane Dembélé, e ha vissuto una stagione positiva sul campo con il Bayern Monaco, conquistando Bundesliga e Supercoppa di Germania. Convocato regolarmente da Didier Deschamps, Upamecano ha collezionato finora 34 presenze e 2 gol con la nazionale francese e punta a essere protagonista nella Coppa del Mondo 2026.

In Baviera, il centrale è un titolare indiscusso: finora in stagione ha disputato 9 partite tra tutte le competizioni, 8 delle quali da titolare, per un totale di 669 minuti. Arrivato al Bayern nel 2021 dopo una stagione positiva al Lipsia, Upamecano vedrà scadere il suo contratto il 30 giugno 2026. La società bavarese lavora da mesi per il rinnovo, con l’obiettivo di evitare un addio a parametro zero, come accaduto in passato con David Alaba.

Le trattative però si sono arenate a causa di divergenze tra il giocatore e la dirigenza. Upamecano resta aperto a tutte le opzioni, compresa la permanenza a Monaco, ma diversi club europei seguono con interesse il suo profilo. In Inghilterra squadre come Manchester United hanno manifestato attenzione, ma è in Spagna che la sfida si fa più intensa: Real Madrid e Barcellona sono pronte a muoversi sul mercato per assicurarsi il difensore. Si preannuncia quindi un vero e proprio Clasico di mercato, con il Bayern che spera di trovare un accordo e blindare il suo pilastro difensivo prima di dover affrontare la possibile asta estiva.