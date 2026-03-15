Colpo salvezza dell'Union Berlino: il coreano Jeong beffa il Friburgo al 92'
Una rete realizzata dal sudcoreano Jeong Woo-Yeong al 2' dei ben 15 minuti di recupero disputati nella ripresa permette all'Union Berlino di espugnare il difficile campo del Friburgo e conquistare tre punti importantissimi, che allontanano forse definitivamente la squadra della capitale dalla zona a rischio. Partita sostanzialmente equilibrata, decisa da un lampo nel finale.
Il programma del 26° turno di Bundesliga
Venerdì 13 marzo
Borussia Monchengladbach-St. Pauli 2-0
Sabato 14 marzo
Dortmund – Augusta 2-0
Francoforte – Heidenheim 1-0
Hoffenheim – Wolfsburg 1-1
Leverkusen – Bayern 1-1
Amburgo – Colonia 1-1
Domenica 15 marzo
Brema – Magonza 0-2
Friburgo – Union Berlino 0-1
Stoccarda – RB Lipsia (19:30)
La classifica di Bundesliga
1. Bayern Monaco 67 (26 partite giocate)
2. Borussia Dortmund 58 (26)
3. Hoffenheim 50 (26)
4. Stoccarda 47 (25)
5. Lipsia 47 (25)
6. Bayer Leverkusen 45 (26)
7. Eintracht Francoforte 38 (26)
8. Friburgo 34 (26)
9. Union Berlino 31 (26)
10. Augusta 31 (26)
11. Amburgo 30 (26)
12. Borussia Monchengladbach 28 (26)
15. Magonza 27 (26)
13. Colonia 25 (26)
14. Werder Brema 25 (26)
16. St. Pauli 24 (26)
17. Wolfsburg 21 (26)
18. Heidenheim 14 (26)