Manchester United su Alajbegovic. Sull'ala bosniaca del Salisburgo c'è la fila in Premier

Il Manchester United ha messo nel mirino Kerim Alajbegovic, ala bosniaca di 18 anni attualmente al Salisburgo. Secondo quanto riportato dal portale bosniaco Reprezentacija.ba, i Red Devils hanno già avviato i contatti per il trasferimento del giocatore, con una valutazione superiore ai 30 milioni di euro e la volontà di chiudere l'operazione il prima possibile. La fretta non è casuale: Alajbegovic parteciperà al Mondiale 2026 con la Bosnia-Erzegovina e un grande torneo potrebbe far schizzare ulteriormente il suo prezzo.

Il nodo Leverkusen

La trattativa ha un passaggio obbligato: il Bayer Leverkusen. Il club tedesco aveva ceduto Alajbegovic al Salisburgo la scorsa estate per appena 2,5 milioni di euro, ma ha esercitato a marzo la propria opzione di riacquisto. Al termine della stagione il giocatore tornerà quindi in Germania, e sarà il Leverkusen (non il Salisburgo) la controparte con cui il Manchester United dovrà trattare. La prospettiva di realizzare una plusvalenza immediata e sostanziosa su un 18enne sembra tutt'altro che sgradita al club di Bundesliga.

La concorrenza in Premier League

Lo United non è solo. Anche Chelsea e Manchester City sono già in contatto per Alajbegovic, mentre l'Aston Villa cercherà di inserirsi nella corsa.