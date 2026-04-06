Borussia Dortmund, Schlotterbeck apre al rinnovo: "Non ci vorrà molto". I dettagli dell'accordo

Nico Schlotterbeck ha aperto uno spiraglio importante sul suo futuro al Borussia Dortmund. Dopo il 2-0 in casa dello Stoccarda, il difensore centrale tedesco ha rilasciato dichiarazioni che hanno riacceso l'ottimismo in casa giallonera. "Credo che porteremo avanti questi colloqui questa settimana e poi non ci vorrà molto prima che io prenda una decisione", ha detto il 26enne. Aggiungendo: "Riesco a immaginare di restare qui. Però tutti i discorsi devono andare bene. Speriamo di fare colloqui positivi questa settimana e poi vedremo come va".

Due fattori alimentano l'ottimismo del BVB

Secondo SportBILD, sono soprattutto due gli elementi che rendono il Dortmund fiducioso in una rapida fumata bianca. Il primo è di natura competitiva: sul mercato, nessun club rivale ha ancora fatto un passo concreto per Schlotterbeck. Liverpool e Manchester United lo monitorano, ma non starebbero pianificando un affondo diretto. Nell'ambiente del BVB si sussurra da settimane che il nazionale tedesco potrebbe prolungare proprio per mancanza di alternative concrete.

Il secondo fattore è emotivo. Schlotterbeck avrebbe compreso di rischiare di perdere il credito accumulato presso i tifosi con la sua tattica attendista. E il legame con la curva gli sta particolarmente a cuore: significativo, a tal proposito, il gesto dopo il fischio finale a Stoccarda, quando è stato il primo giocatore del BVB ad alzarsi e trascinare i compagni a saltare sotto il settore ospiti.

I parametri dell'accordo e il nodo clausola

Sul tavolo c'è già una bozza di intesa definita con il precedente direttore sportivo Sebastian Kehl: contratto fino al 2031, stipendio aumentato fino a 14 milioni di euro annui e clausola rescissoria da circa 60 milioni attivabile dal 2027. Il nuovo ds Ole Book, che ha già incontrato di persona Schlotterbeck insieme al responsabile sportivo Lars Ricken, ha confermato: "Non ci siamo parlati molto, ci siamo sentiti per telefono e ci siamo seduti intensamente questa settimana. Lars, Nico e io. Ma per ora non è successo molto di più".

Un punto ancora aperto riguarda la clausola: si starebbe valutando di anticiparne la validità già intorno al Mondiale 2026.