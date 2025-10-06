Vitor Roque ripreso dal Palmeiras: messaggi violenti sui social, il giocatore cancella

Vitor Roque, ex attaccante del Barcellona oggi in forza al Palmeiras, sta vivendo un momento di grande forma in Brasile. Il giovane talento ha già collezionato 10 gol e 3 assist in 24 partite di Serie A, confermandosi come uno dei protagonisti della stagione. Purtroppo però, la sua brillantezza in campo è stata offuscata da un grave scivolone fuori dal terreno di gioco.

Dopo la vittoria per 3-2 contro il São Paulo, in cui è andato a segno, il 20enne ha pubblicato sui social un messaggio dai toni omofobi, accompagnato da tredici foto della partita. L’ultima immagine mostrava un tigre che morde il collo di un cervo, un chiaro riferimento simbolico alla rivalità tra le due squadre di San Paolo, ma giudicato da molti come un gesto aggressivo e inappropriato.

Il Palmeiras è intervenuto immediatamente per gestire la situazione. In un comunicato ufficiale, il club ha spiegato: "Non appena la direzione ha preso conoscenza della pubblicazione dell’attaccante Vitor Roque sui social, ha contattato il giovane giocatore per chiarirgli che simili provocazioni non hanno più spazio nel calcio, perché possono alimentare la violenza". Il club ha inoltre precisato che il calciatore "ha compreso il messaggio e ha rimosso subito il contenuto dal proprio profilo".