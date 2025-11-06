Siviglia, occhi su Zirkzee per l'attacco: a gennaio sarà assalto all'olandese del Man Utd
Secondo quanto riportato oggi in Spagna, il Siviglia si starebbe preparando a spingere con decisione per assicurarsi l'attaccante del Manchester United, Joshua Zirkzee, con la formula del prestito nella finestra di mercato di gennaio. L'attaccante olandese, che in questa stagione ha giocato appena 90 minuti distribuiti su cinque partite sotto la guida di Ruben Amorim, è in cerca di maggiore spazio ed è aperto a un addio temporaneo.
L'allenatore Matias Almeyda ha identificato Zirkzee come l'uomo "prescelto" per rafforzare l'attacco del Siviglia, nonostante delle trattative in corso anche con il Betis, club con cui i Red Devils vantano eccellenti rapporti dopo l'affare Antony. Il club de La Liga sarebbe disposto a compiere un sforzo finanziario significativo, inclusa la copertura di parte del suo stipendio, pur di assicurarsi la firma del ventiquattrenne.
Tuttavia, il Manchester United mantiene una posizione cauta riguardo all'affare, considerato che anche altri club stanno monitorando Zirkzee, ma il Siviglia sembra pronto ad accelerare le negoziazioni. Il desiderio di Zirkzee di giocare con regolarità per aumentare le sue chance di convocazione con l'Olanda per i Mondiali resta un fattore chiave per un qualsiasi trasferimento a gennaio. Anche diverse società italiane seguono con interesse la vicenda, vista la sua esperienza tra le fila del Bologna.