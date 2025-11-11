Un '9' per Gasperini: la Roma insegue Zirkzee, lui vuole l'Italia. Ma l'agente intralcia l'affare

Emergenza attacco per la Roma. Oltre agli infortuni già noti di Dybala, Bailey e Ferguson (seppur sulla via del recupero), nelle ultime ore è emerso il bollettino medico di Artem Dovbyk che ha evidenziato una lesione del tendine del retto femorale sinistro. Tradotto: il centravanti ucraino non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini come minimo per un mese, se non sei settimane. Per questa ragione nel mercato di gennaio il club capitolino dovrà cercare di ingaggiare un attaccante.

I piani alti si sono confrontati a tal proposito con il vicepresidente Ryan Friedkin e secondo quanto emerso dalla Gazzetta dello Sport, il primo profilo in cima alla lista dei desideri è un ex Serie A: Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese ha tutte le intenzioni di lasciare il Manchester United, dove è finito relegato in panchina per gli ingenti acquisti operati dal club inglese e pure le preferenze mostrate finora dal tecnico, Ruben Amorim.

L'obiettivo di Zirkzee, classe 2001, è di accasarsi altrove per non perdere il treno Mondiale 2026, ma secondo quanto appurato dalla Rosea l'agente del giocatore (Kia Joorabchian) spinge affinché resti in Premier League. Soprattutto per motivi economici. Al momento, però, l'unico interessamento arrivato dall'Inghilterra è del West Ham, non proprio allineato con le ambizioni sportive dell'ex Bologna. Nonostante le ampie disponibilità monetarie. La verità è che l'olandese di 24 anni preferirebbe l'Italia.