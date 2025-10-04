TMW Juventus, Tovalieri consiglia Tudor: "Vlahovic giochi titolare. David? Non è in condizione"

L'ex attaccante Sandro Tovalieri, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche della situazione in attacco che riguarda la Juventus, con l'alternanza di Vlahovic, Openda e David che fa discutere. Questo il pensiero del Cobra in merito alle scelte di Tudor.

Sull'alternanza fra Vlahovic, Openda e David alla Juventus: perché nessuno si prende la maglia da titolare?

"Vlahovic era sul mercato, ma credo che abbia dimostrato di essere uno dei centravanti più forti che ci siano in Italia. In campionato e in Champions ha dimostrato di star bene e penso che meriterebbe di giocare titolare. Sono tanti, li alternerà, ma credo che oggi rinunciare a uno come lui fa perdere qualcosa. David non mi sembra in condizione, è arrivato un po' in sovrappeso e ci vorrà un po' di tempo".

Questa sottolineatura sul fatto che Vlahovic segna di più partendo dalla panchina: è giusto notarla, o è un caso?

"Pure io certe volte entravo dalla panchina e in 20 minuti facevo gol, ma lui è uno importante che ha fatto bene alla Fiorentina e anche alla Juventus. Lui è uno che soffre un po' quando non segna, ma ha dato il suo contributo in questo inizio ricucendo il rapporto con i tifosi. Penso meriti di giocare".