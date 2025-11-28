Nuno Tavares con le valigie in mano: gli agenti sondano l'Arabia, il prezzo della Lazio

Mentre alla Lazio si cerca di architettare le mosse da apportare per il mese di gennaio, sulle teste della dirigenza biancoceleste incombe la questione Nuno Tavares. Il terzino sinistro portoghese, copia sbiadita rispetto al treno ad alta velocità ammirato la scorsa stagione, non ha fatto 'clic' con Maurizio Sarri e quindi il club capitolino è predisposto ad ascoltare offerte per cederlo.

Non più intoccabile, ma vendibile. Un'involuzione difficile da credere ma sotto gli occhi di tutti in quasi metà del campionato, con prestazioni scadenti e infarcite di errori che hanno portato Luca Pellegrini a strappargli la maglia da titolare. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, in edicola oggi, il giocatore oggi vale molto meno rispetto ad un anno fa e all'incirca 15 milioni di euro. Pochi, volevo ricordare la quota del 40% della cessione del cartellino che spetterà all'Arsenal.

Il quotidiano romano spiega che non sarà semplice trovare una nuova sistemazione a Tavares, quantomeno in Europa. Perché, invece, in Arabia Saudita l'entourage del giocatore ha cominciato a verificare le possibilità correnti e Nuno stesso ha dato il suo via libera a procedere. Dunque, con la giusta proposta, la Lazio, l'agente e il portoghese di 25 anni si saluterebbero. Questo anche perché il club biancoceleste si fionderebbe su Aaron Martin, in scadenza col Genoa. Altrimenti sullo sfondo rimangono Gaaei (Ajax) e Kike Salas del Siviglia.