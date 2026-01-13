Ufficiale
Como Women, Viesti rientra dal prestito all'Arezzo. E si trasferisce alla Res Roma
TUTTO mercato WEB
Dopo aver lasciato l’Arezzo con cui aveva collezionato 11 presenze nella prima metà della stagione per la difenditrice Viesti c’è una nuova esperienza in Serie B con la maglia della RES Donna Roma. Questo il comunicato del Como Women che ne detiene il cartellino:
"F.C. Como Women comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Martina Viesti, difensore classe 2006, alla Res Donna Roma.
La calciatrice, arrivata a Como nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, ha disputato la prima parte della stagione in prestito all’Arezzo e proseguirà ora il proprio percorso di crescita vestendo la maglia della formazione romana fino a giugno 2026".
Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
2 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Torino, Asllani è ufficialmente sul mercato: la conferma di Petrachi dopo le smentite di Baroni e Cairo
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile