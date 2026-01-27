Crotone, forte interesse del Pontedera per Leo: ore calde per il difensore svizzero
Rientrato lo scorso 1 luglio al Crotone dopo il prestito al Perugia, Daniel Leo, difensore nella prima parte di stagione in chiaroscuro con appena 10 presenze nella formazione di Emilio Longo.
Le qualità del giocatore elvetico, in ogni caso, sono molto conosciute e apprezzate in Serie C, tanto che in questa sessione di mercato gli interessamenti non sono mancati. Quello più caldo, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è del Pontedera che in queste ore lavorerà per cercare di chiudere il trasferimento.
Leo, infatti, piace e non poco al quadro tecnico del club toscano per la sua capacità di giocare braccetto di destra nella difesa a tre: ovvero il ruolo nel quale il classe 2001 ha sfoderato la sua miglior stagione del torneo 2022/2023 con la maglia del Foggia.
