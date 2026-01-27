Ufficiale
Reggiana, arriva il brasiliano Marcon: accordo fino al 2027 con opzione biennale
Il difensore classe 2005 Lucas Marcon si lega alla Reggiana firmando un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo biennale a favore della Società.
Di doppio passaporto, italiano e brasiliano, il centrale mancino proviene dall’Avai FC dove ha vestito la maglia delle formazioni giovanili nelle più prestigiose manifestazioni nazionali del Brasile e ha maturato esperienza in Prima Squadra.
