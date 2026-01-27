Spalletti e la polemica con Conte: "Lì per lì pensavo fosse intelligenza artificiale..."

Anche in conferenza stampa, dopo aver rapidamente derubricato il tema della polemica con Antonio Conte davanti alle TV, Luciano Spalletti ha chiosato molto rapidamente sulle frecciate a distanza con il tecnico del Napoli. A Conte, come a tutto l’ambiente azzurro, non era piaciuta l’uscita di Spalletti dopo il 3-1 di Torino, in cui aveva parlato di “ex campioni d’Italia”. Parole che, per Spalletti, non sono nulla più che un lapsus.

Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia della gara con il Monaco, Spalletti ha risposto così sulle dichiarazioni di Conte: “Lì per lì io pensavo che fosse intelligenza artificiale, poi mi sono dovuto rendere conto che era vero. Io spererei che si abbiano dei temi diversi, da Champions League insomma”.

La conferenza stampa di Spalletti