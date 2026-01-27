TMW Radio L'osservatore Palma: "Juve, che velocità Ouattara. Napoli, Essugo interessante"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'osservatore Marco Palma per parlare di tre giovani che incontreranno le squadre italiane in Champions League.

Kassoum Ouattara (14-10-2004), terzino/centrocampista di sinistra francese del Monaco. Esterno sinistro dotato di grande velocità e resistenza fisica, nazionale Under 21 francese e ottimo protagonista in Ligue 1 con il Monaco. Può essere utilizzato terzino oppure centrocampista di fascia, in entrambi i ruoli garantisce grande applicazione e alto livello di prestazione. Cresciuto nell’Amiens dove ha raggiunto la prima squadra nel 2022 dopo essere stato il capitano della formazione Under 19. L’ottimo campionato in prima squadra ha attirato l’attenzione del Monaco che nell’agosto 2023 lo ha portato nel Principato in cambio di due milioni €.

Somiglianza: Alejandro Balde (Barcellona)

Valore di mercato: 10 milioni €

Aaron Anselmino (29-04-2005), difensore centrale argentino del Borussia Dotmund (in prestito dal Chelsea). Fisico, tecnica e grande personalità per questo difensore centrale dalle enormi potenzialità. Cresciuto nel Boca Juniors con cui ha esordito nel massimo campionato appena diciottene, mettendo in mostra subito le sue enormi qualità. Aggressivo in marcatura, dinamico, forte nel gioco aereo e dotato di una tecnica di base di altissimo livello, che gli consente di essere anche un ottimo costruttore di gioco. Ad agosto 2024 è stato acquistato dal Chelsea con cui ha partecipato al mondiale per club, per poi passare in prestito al Dortmund.

Somiglianza: Cristian Romero (Tottenham)​​​​​​​

Valore di mercato: 17 milioni €

Dario Essugo (14-03-2005), playmaker/centrocampista centrale portoghese del Chelsea. Origini dell’Angola per questo playmaker, nazionale portoghese under 21. Ottimo nell’organizzare il gioco e nella gestione della palla, essendo molto dinamico può essere utilizzato anche mezzala dove dimostra grandi capacità di inserimento. Bravo nella verticalizzazione del gioco, abbina qualità e quantità, infatti si dimostra molto intelligente nell’interrompere le trame avversarie. Cresciuto a Lisbona nello Sporting, dopo un paio di prestiti formativi nello scorso agosto è stato ceduto al Chelsea che ha investito sul ragazzo ben 23 milioni di €.

Somiglianza: Moises Caicedo (Chelsea)

Valore di mercato: 25 milioni €