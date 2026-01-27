Reggiana, Bozhanaj: "Ho sentito subito fiducia. Subito in campo? Deciderà il mister"

Prime parole da calciatore della Reggiana per Kleis Bozhanaj, centrocampista albanese arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Modena dopo che nella prima parte di stagione aveva vestito la maglia della Carrarese:

"La trattativa si è sviluppata in pochi giorni. Ho saputo dell'interessamento, poi ho avuto un contatto con il direttore e ho sentito subito fiducia. Quello che serve prima di prendere una decisione. Chi poi è passato di qua mi ha parlato solo bene della Reggiana. Ho trovato una squadra unita che sono convinto che ce la farà a tirarsi fuori dalle difficoltà.

Il mio ruolo naturale è il centrocampista o il trequartista. Mi piace tenere la palla e andare in avanti. Cercando di mantenere sempre equilibrio.

La mia condizione? Sto bene, mi sono allenato anche se mi manca un po' il ritmo per essere al 100%. Poi per essere impiegato o meno dipenderà dal mister"