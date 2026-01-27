Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Sudtirol, Cragno è a Bolzano: tutto pronto per la firma fino a giugno

Sudtirol, Cragno è a Bolzano: tutto pronto per la firma fino a giugnoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 17:40Serie B
Luca Bargellini
fonte Alessio Del Lungo

Giornata decisiva per lo sbarco di Alessio Cragno al Sudtirol.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il portiere classe 1994 svincolato dallo scorso 1 luglio dopo la fine della sua esperienza alla Sampdoria è a Bolzano per la firma con il club altoatesino fino al termine della stagione in corso.

Cragno porterebbe grande esperienza nella rosa del tecnico Castori viste le sue 170 presenze in Serie A e le 105 in Serie B, contando anche play off e play out. Oltre alle due presenze con la Nazionale azzurra collezionate fra il 2020 e il 2021.

Articoli correlati
Sudtirol, nuovi contatti con Alessio Cragno: il portiere è svincolato Sudtirol, nuovi contatti con Alessio Cragno: il portiere è svincolato
Lo svincolato Cragno potrebbe ripartire dalla Serie B: il SudTirol valuta il suo... Lo svincolato Cragno potrebbe ripartire dalla Serie B: il SudTirol valuta il suo ingaggio
Cragno: "Altezza decisiva per i portieri? Una stupidaggine. Sommer gioca da 15 anni... Cragno: "Altezza decisiva per i portieri? Una stupidaggine. Sommer gioca da 15 anni in Nazionale"
Altre notizie Serie B
Empoli, Carboni risolve il prestito. Ad attenderlo c'è il Parma e la Serie A Empoli, Carboni risolve il prestito. Ad attenderlo c'è il Parma e la Serie A
Sampdoria, il punto dall'infermeria prima dello Spezia: Depaoli ko, nessuna lesione... TMWSampdoria, il punto dall'infermeria prima dello Spezia: Depaoli ko, nessuna lesione per Viti
Lorenzo Insigne al Pescara: dove e come potrebbe giocare 'Il Magnifico' nel 3-5-2... Lorenzo Insigne al Pescara: dove e come potrebbe giocare 'Il Magnifico' nel 3-5-2 di Gorgone
Reggiana, arriva il brasiliano Marcon: accordo fino al 2027 con opzione biennale UfficialeReggiana, arriva il brasiliano Marcon: accordo fino al 2027 con opzione biennale
Sudtirol, Cragno è a Bolzano: tutto pronto per la firma fino a giugno TMWSudtirol, Cragno è a Bolzano: tutto pronto per la firma fino a giugno
Reggiana, Bozhanaj: "Ho sentito subito fiducia. Subito in campo? Deciderà il mister"... Reggiana, Bozhanaj: "Ho sentito subito fiducia. Subito in campo? Deciderà il mister"
Serie B, giudice sportivo: otto squalificati tra i giocatori. Fermato mister Dionigi... Serie B, giudice sportivo: otto squalificati tra i giocatori. Fermato mister Dionigi (Reggiana)
Il Philadelphia Union ha l'accordo con Blesa, ma non con il Cesena. Rifiutata la... TMWIl Philadelphia Union ha l'accordo con Blesa, ma non con il Cesena. Rifiutata la prima offerta
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 E' finita la magia? Il Bologna dopo cessioni per oltre 80 milioni sta steccando la stagione della consacrazione. Cosa c'è dietro un'annata che per ora è un mezzo flop
3 Juventus, Spalletti spinge per il centravanti: Ottolini accelera sul mercato
4 Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagli
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 gennaio
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti: "Conte? Se sono temi da Champions... Domani Koopmeiners e Openda titolari"
Immagine top news n.1 Daniel Maldini è della Lazio, ecco il comunicato. I dettagli dell'acquisto dall'Atalanta
Immagine top news n.2 Romantico ritorno per Insigne, ma non al Napoli: accordo raggiunto con il Pescara
Immagine top news n.3 Fiorentina, Giuseppe Commisso nuovo presidente. Prende il posto di suo padre Rocco
Immagine top news n.4 Juventus, ritorno al passato per Douglas Luiz: prestito secco all'Aston Villa. I dettagli
Immagine top news n.5 Conte: "Se iniziasse oggi il campionato, tutti metterebbero il Napoli fra l'8° e il 10° posto"
Immagine top news n.6 Juventus vicinissima al rinnovo di Yildiz: i dettagli e quando può firmare
Immagine top news n.7 Classifiche a confronto: crollo Napoli, -10 come la Lazio! Milan e Roma a braccetto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
Immagine news podcast n.2 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine news podcast n.3 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.4 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan e Juve, quale l'antagonista più credibile dell'Inter secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, Giuseppe Commisso? Ora dalle parole ai fatti"
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Juve, che velocità Ouattara. Napoli, Essugo interessante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sagna: "Parlai con Ausilio e Thohir, sfiorai l'Inter. Bonny al Mondiale? Servono più di 6 mesi buoni"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Chivu: "Sommer e Luis Henrique? Hanno la stima del gruppo. Domani non sarà semplice"
Immagine news Serie A n.3 Chelsea, tra poco Caicedo in conferenza stampa alla vigilia del Napoli
Immagine news Serie A n.4 Chelsea, a breve Rosenior presenta la partita di Champions contro il Napoli
Immagine news Serie A n.5 Nicolussi Caviglia lascia la Fiorentina, ripartirà dal Parma: trattativa chiusa, visite domani
Immagine news Serie A n.6 Koopmeiners e i segreti della Juve: "Spalletti lavora su tantissimi dettagli. Sono contento con lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, Carboni risolve il prestito. Ad attenderlo c'è il Parma e la Serie A
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, il punto dall'infermeria prima dello Spezia: Depaoli ko, nessuna lesione per Viti
Immagine news Serie B n.3 Lorenzo Insigne al Pescara: dove e come potrebbe giocare 'Il Magnifico' nel 3-5-2 di Gorgone
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, arriva il brasiliano Marcon: accordo fino al 2027 con opzione biennale
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, Cragno è a Bolzano: tutto pronto per la firma fino a giugno
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Bozhanaj: "Ho sentito subito fiducia. Subito in campo? Deciderà il mister"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, ecco un primo rinforzo per l'attacco. C'è l'accordo con il Pisa per il prestito di Giani
Immagine news Serie C n.2 Carpi, tegola in attacco: lesione al bicipite femorale per Gerbi. Stop di circa 40 giorni
Immagine news Serie C n.3 Crotone, forte interesse del Pontedera per Leo: ore calde per il difensore svizzero
Immagine news Serie C n.4 Napolitano, Battimelli e Perri: ecco il tris di innesti annunciato dal Trapani
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Giudice Sportivo: 23 squalificati. Esordio con due turni di stop per mister Di Napoli
Immagine news Serie C n.6 Giorni caldi per il Foggia, anche sul fronte uscite. Sylla interessa alla Dolomiti Bellunesi e non solo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Monaco-Juventus, Spalletti spera nella qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Como, chi raggiungerà il Napoli ai quarti?
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, arriva in prestito dal Leicester l'islandese Eiríksdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Contro la Lazio in Coppa con personalità, coraggio, tecnica e idee"
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Grassadonia: "Battere la Roma è l'obiettivo. Vogliamo vincere la Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi e il terzo posto: "Proveremo ad avvicinarci sempre di più alla vetta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Tris della Lazio e attacco a strisce. La Top11 dell'undicesima giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Colpo Paz dal River Plate, l'Inter rinforza il proprio attacco con un giovane prospetto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?