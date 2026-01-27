Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, Giudice Sportivo: 23 squalificati. Esordio con due turni di stop per mister Di Napoli
Claudia Marrone
Oggi alle 16:34Serie C
Claudia Marrone

Chiusa nella giornata di lunedì 26 gennaio la 23ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 23, 24, 25 E 26 GENNAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 1.000,00 CASARANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, rendendo necessario l’intervenuto dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione.
€ 900,00 LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze.
€ 900,00 AREZZO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, dodici contenitori di Caffè Borghetti e due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 18° minuto della gara per circa un minuto, uno striscione non autorizzato (di circa 8 metri).
€ 100,00 SORRENTO per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Sinistra esposto, uno striscione non autorizzato (di 25 metri per cinque minuti).
€ 100,00 TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60% di 330), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte.

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2026
BISOGNO LUCA (CAVESE) per avere, durante il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto si alzava dalla panchina e poneva in essere un gesto irrispettoso e provocatorio nei loro confronti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PISCITELLI ANGELO (CAVESE) per avere, durante il primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, sedeva sulla panchina aggiuntiva.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
CORCIONE DOMENICO (CAVESE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari, in quanto:
1. proferiva nei loro confronti parole provocatorie, concorrendo ad alimentare un clima di tensione;
2. per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto nei confronti del SIG. DI NAPOLI RAFFAELE, appoggiando la testa contro quella dell’avversario e rendendo necessario l’intervento di alcuni dirigenti che li separavano.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO)
A) per avere, all’inizio del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta e/o munito di pass, sostava all’interno degli spogliatoi riservati alla società ospitante;
B) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto nei confronti del SIG. CORCIONE DOMENICO in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso, appoggiando la testa contro quella dell’avversario e rendendo necessario l’intervento di alcuni dirigenti che li separavano.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
KANOUTE MAMADOU YAYE (AZ PICERNO) per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una gomitata al volto, caricando il movimento con forza, senza provocargli conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASAROTTO MATTEO (CASERTANA) per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di divincolarsi da una trattenuta da tergo, lo colpiva con forza con la mano al volto, senza provocargli conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TANTALOCCHI ELIA (CAMPOBASSO) per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
LEPRI TOMAS (SAMBENEDETTESE) per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ANELLI NICOLA (RENATE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
VANO MICHELE (CASERTANA)
CALABRESE BERNARDO (LATINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MORETTI MIRCO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
GALA ANTONIO (CAMPOBASSO)
GERBI ERIK (CARPI)
GYAMFI BRIGHT (CASARANO)
CASASOLA TIAGO MATIAS (CATANIA)
LORETO CIRO (CAVESE)
DE RISIO CARLO (FORLÌ)
ZUPPEL DIEGO (GUIDONIA MONTECELIO)
LEVERBE MAXIME JEAN R (L.R. VICENZA)
SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)
FALASCO NICOLA (LIVORNO)
ZINI ALESSIO (SAMBENEDETTESE)
SILLETTI ENRICO (TEAM ALTAMURA)
GIORICO DANIELE (TORRES)
MUSSO ANTONINO (TORRES)
FAGGIOLI ALESSANDRO (TRIESTINA)

