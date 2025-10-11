TMW Livorno, l'era Formisano ai titoli di coda: esonero vicino per il tecnico

Manca ancora l'ufficialita', ma l'avventura di Alessandro Formisano sulla panchina del Livorno può considerarsi virtualmente conclusa. Fatale al tecnico la sconfitta netta e senza attenuanti sul campo del Pineto, ennesima prestazione negativa di una squadra apparsa ancora una volta senza idee e senza gioco. I numeri certificano il flop totale dell'ex tecnico del Perugia, dato che gli amaranto hanno il peggior attacco del girone B e una delle difese più perforate.