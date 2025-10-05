Il paradosso Hellas Verona: nelle ultime 4 gare ben 62 tiri e soltanto un gol su rigore

Zanetti ha provato a rimettere subito in piedi il suo Verona dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Lo ha fatto a caldo, con parole che sanno più di rilancio che di rimprovero: "Se saremo intelligenti, questa gara potrà servirci da lezione. Non siamo stati perfetti, altrimenti avremmo vinto. Ma non voglio che i miei ragazzi perdano fiducia". Il messaggio è chiaro: trasformare la delusione in crescita, senza lasciarsi abbattere.

Eppure i numeri fanno male. Contro il Sassuolo, l’Hellas ha prodotto ben 17 conclusioni, 9 delle quali nello specchio. Eppure zero reti. E non è un caso isolato. Nelle ultime quattro partite contro Cremonese, Juventus, Roma e appunto Sassuolo, riferisce quest'oggi La Gazzetta dello Sport, il Verona ha tirato in totale 62 volte, trovando il gol una sola volta, su rigore, con Orban contro i bianconeri.

Solo due reti in tutto il campionato finora, l’altra arrivata da calcio d’angolo contro l’Udinese, firmata da Serdar. Nessun gol su azione manovrata, e ultimo posto nella classifica dei gol segnati. Un’anomalia, considerando la quantità di gioco prodotta. Il problema, ormai evidente, è la scarsa precisione negli ultimi metri che dovrà essere risolto quanto prima possibile.