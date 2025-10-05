Napoli, mistero Rrahmani: un nuovo stop ha allungato i tempi di rientro, che ora sono incerti

Amir Rrahmani prosegue il suo percorso di recupero lontano dal gruppo, allenandosi individualmente nel centro sportivo di Castel Volturno. L’obiettivo resta quello di tornare al più presto a disposizione di Antonio Conte, ma i tempi di rientro si sono complicati. Dopo essere stato convocato e inserito in panchina nella gara contro il Pisa, il difensore kosovaro sembrava ormai pronto al ritorno in campo. Tuttavia, un nuovo contrattempo fisico ha costretto lo staff medico a rallentare i programmi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento non c'è una data certa per il suo rientro, e questo alimenta le incertezze sullo stato fisico di uno dei pilastri della difesa partenopea. La sua assenza si sta facendo sentire e il Napoli, orfano del suo leader arretrato, ha mostrato maggiore vulnerabilità in fase difensiva, incassando più reti del previsto.

Conte, ben consapevole del peso specifico di Rrahmani, spera di poterlo recuperare al più presto. La sua esperienza, la capacità di guidare il reparto e la solidità che garantisce sono elementi fondamentali per ritrovare equilibrio e sicurezza dietro.