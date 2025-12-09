Hobinger del Liverpool vittima di stalking: un caso che scuote il calcio inglese

Un terribile e inquietante caso si stalking sta scuotendo la Women’s Super League inglese e in particolare il Liverpool. La centrocampista Marie-Therese Höbinger è infatti stata perseguitata da un uomo d’affari londinese, Mangal Dalal, che ha costretto la giocatrice non solo a rivolgersi alle autorità competenti, ma anche a stravolgere la propria vita con misure di sicurezza straordinarie.

Secondo quanto riferito dal tribunale il 42enne avrebbe per mesi perseguitato la 24enne sui social mandando messaggi a sfondo sessuale sui social dell’austriaca invitandola ad aggiungere il suo numero di telefono fino allo scorso febbraio quando Dalal ha viaggiato fino a Manchester per assistere alla sfida fra il City e il Liverpool giocata al’Etihad Stadium dove la calciatrice ha visto a bordo campo l’uomo che la stava perseguitando, spingendola a chiamare la polizia per intervenire.

Dopo questo fatto Hobinger aveva deciso di tutelarsi nominando un “safety officer” incaricato di accompagnarla da e verso gli impegni di Women’s Super League. Dalal, divorziato e residente a Marylebone, ha ammesso le accuse di stalking sostenendo però di essere afflitto da problemi di salute mentale al momento delle condotte. Nonostante ciò il giudice distrettuale James Clarke ha espresso forti preoccupazioni per il caso ritenendo improbabile che una semplice multa possa costituire una sanzione adeguata e chiesto di valutare eventuali raccomandazioni terapeutiche o restrittive. Il 20 gennaio è prevista una nuova udienza in cui arriverà la sentenza sul caso, ma intanto a Dalal è stato imposto il divieto assoluto di contattare la classe 2000 o di menzionarla sui social.

"Marie Hobinger è una talentuosa sportiva professionista al top della sua carriera. Mangal Dalal l’ha presa di mira e l’ha trattata come un oggetto che poteva usare per dare sfogo alle sue fantasie. - sono le parole della procuratrice capo Sarah McInerney - Il suo messaggio era intenso, continuo e totalmente inappropriato e ha avuto un grave impatto sulla giocatrice che stava semplicemente cercando di giocare al meglio delle sue capacità in uno sport e in una squadra che ama. Il comportamento di Dalal è stato criminale e non sarà tollerato in una società giusta e paritaria”.