Kylian Mbappé mette nel mirino il Brasile: potrebbe giocare anche più di 45 minuti

La presenza di Kylian Mbappé nella sfida tra France e Brasile non è certa, a causa dei recenti problemi al ginocchio accusati dalla stella francese. Il 26enne è stato convocato in nazionale dopo settimane di lavoro mirato con il Real Madrid - con cui è tornato a giocare nella scorsa settimana -, ma il suo impiego sarà attentamente calibrato dallo staff tecnico transalpino.

La squadra allenata da Didier Deschamps avrà solo un allenamento di rifinitura alle 16:30 locali sul campo del New England Revolution, vicino a Boston. In questa sessione verrà valutato lo stato fisico del numero 10. Dopo aver giocato 47 minuti contro il Manchester City e 26 minuti contro l’Atletico Madrid, Mbappé potrebbe essere impiegato per più di una frazione di gioco, senza rischiare ricadute.

Il suo ruolo rimane fondamentale: può trascinare i compagni e determinare l’andamento della sfida, ma la gestione dei minuti sarà prudente. L’ultima parola spetterà a Deschamps, che deciderà se fargli disputare l'intera sfida o limitarne il tempo in campo. La conferma arriverà solo nelle prossime 24 ore, alla vigilia di un match che vedrà di fronte due potenze mondiali del calcio.