Juventus pronta a passare a un attacco a due: David e Openda in vantaggio su Vlahovic

La Juventus riflette sul futuro del suo attacco, fermo ai box da troppo tempo. Dopo un avvio promettente con 11 gol in quattro partite, la squadra ha rallentato bruscamente: solo 4 reti nelle successive quattro gare, e nessun gol segnato dai centravanti. Contro il Milan è arrivato il primo zero stagionale, a certificare un problema evidente. Igor Tudor vuole cambiare rotta e sta valutando l’ipotesi di un attacco a due punte per rilanciare la produzione offensiva.

A tal proposito, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, David e Openda sono i candidati principali . Il canadese ha segnato solo alla prima giornata, il belga è ancora a secco. L’idea è dare continuità a entrambi, anche per valorizzare investimenti e scelte di mercato. Il modulo di base, quel 3-4-2-1 finora utilizzato, potrebbe lasciare spazio a un più offensivo 3-4-1-2, con Yildiz al centro della manovra come trequartista libero di inventare. Il passaggio non sarà immediato, complice la sosta e qualche infortunio - Bremer e Cabal su tutti -, ma è un’opzione concreta.

Con un calendario complicato all’orizzonte - trasferte a Como, Madrid e Roma - la Juventus ha bisogno di risposte. E Tudor sa che potrebbero arrivare solo ritrovando il gol, magari con una coppia d’attacco vera, chiosa il quotidiano.