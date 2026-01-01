Bonetti: "La Juve può battere chiunque in questo momento. Con Spalletti mentalità giusta"

Intervistato dai colleghi di TuttoJuve.com, Ivano Bonetti si è soffermato sulla formazione bianconera: "L'ho vista sul pezzo nelle ultime settimane, sono arrivate tre vittorie di fila e il Como che è una squadra forte ha rallentato. Guardando la classifica, la Juve è a tre punti da Napoli e Milan con ancora cinque partite da giocare".

Parlando della gara contro il Milan invece ha proseguito: "La Juve può battere chiunque in questo momento, anche il Milan. Ha tutte le carte in regola per riuscirci, con Spalletti ha riacquisito la mentalità giusta. Era una virtù, questa, che in casa bianconera non si vedeva da un po'". Merito di questo cambio di passo di Luciano Spalletti, capace di dare una mentalità alla squadra in poco tempo: "Partiamo dal presupposto che la Juventus è ora allenata da un allenatore di alto livello, capace fin da subito di entrare nel modo giusto nella testa dei calciatori. In questo tempo è riuscito a dare autostima e mentalità, oltre ad un gioco più verticale e aggressivo".

Ma come riempire il gap con l'Inter? "Manca sicuramente un grande attaccante sotto il profilo tecnico, ma non mi soffermerei molto sull'età. L'importante è prenderli sani e con mentalità, basta vedere Modric come sta rendendo al Milan. Ho fiducia nella società e sul come lavorerà per ridurre il gap con l'Inter".