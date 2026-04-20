TMW De Laurentiis sul calcio italiano: "Dal 2004 rompo le scatole, ma ognuno pensa alla sua poltrona"

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis è stato intercettato all'ingresso in assemblea di Lega Serie A. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW sui problemi e le strategie di rilancio del calcio italiano:

"Adesso aspettiamo Malagò, speriamo che le sue idee collimino con le nostre. Il calcio in Italia va veramente rifondato. A me prendono per visionario, ma io sono arrivato dal cinema nel 2004 ed è dal 2004 che rompo le scatole dicendo che è tutto vecchio, che i bambini non avrebbero più guardato le partite... Però nessuno ti ascolta, perché tutti pensano solo a restare attaccati alla propria poltrona".

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