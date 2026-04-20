Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spalletti: "Non vinci e ti dicono di tutto. Ne vinci una e vogliono lo scudetto: ma che roba è?"

Spalletti: "Non vinci e ti dicono di tutto. Ne vinci una e vogliono lo scudetto: ma che roba è?"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 08:07Serie A
Giacomo Iacobellis

Mister Luciano Spalletti, intervistato da Rai Sport dopo la vittoria col Bologna per 2-0 di ieri sera, ha analizzato così la prestazione e il percorso della sua Juventus: "Vuol dire che questi calciatori hanno lavorato nella maniera corretta, anche quando poi non si riusciva a portare a casa risultati, sono stati molto applicati, molto attaccati all'eseguire quello che ci vuole dentro questo calcio, perché tanto si viene ribaltati da quelli che sono i commenti, da quelle che sono le pressioni, da quelli che sono discorsi. Non vinci una partita e ti viene detto di tutto, vinci una partita e devi vincere il campionato dell'anno successivo. Ma che roba è ragazzi? Commentiamo la partita di oggi. Noi siamo rimasti attaccati a un lavoro, attaccati a una mentalità, attaccati a un modo che deve avere un club importante di fare e questo ci ha premiato, perché poi ci ha fatto crescere ancora di più e ci ha messo nelle condizioni di andare a fare qualche risultato importante. Poi non è perché ora si ha due punti di margine che sia facile, che bisogna guardare ad arrivare secondi, perché è impossibile raggiungere niente. No, bisogna andare a vincere le partite in maniera corretta, perché probabilmente c'è bisogno di vincere altre partite per guadagnarsi queste quattro posizioni e poi andremo a valutare in che posizione ci siamo collocati di queste quattro posizioni. Ma non dobbiamo guardare a queste quattro posizioni, sono quelle che poi identificano che calciatori siamo, sono le partite come oggi che determinano poi che livello di calciatore sei. Non sono il numero delle partite, sono come giochi queste partite qui che fai vedere di che roba ti nutri, insomma, ecco, dentro fare questa professione".

Spalletti ha poi proseguito toccando il tema delle ambizioni dei suoi giocatori: "I calciatori vogliono essere allenati, oggi vengono dal campo e debbono chiedere, non sono io che devo andare sempre a stimolare. Io cerco di far capire determinate cose, però poi sono loro che debbono venire al campo e dire voglio essere allenato, voglio essere allenato bene, vogliono parlare di calcio, di quello che è il calcio che si vuol fare, vogliono capire che calcio si vuol fare. E poi attraverso vittorie consistenti come queste cresce tutto l'ambiente, si arriva a organizzare meglio l'allenamento successivo, ad andare a prendere due conoscenze in più, magari una palla che possa determinare un episodio in più e si vanno a tentare di scavare per quelli che sono gli atteggiamenti degli avversari e per quelli che sono un po' le nostre caratteristiche, come questa palla qui di Locatelli che lui non la lascia passare avendo capito di essere in fuorigioco e poi con Conceicao riesce a buttarla dentro, ma ha fatto una partita straordinaria, anche oggi ha determinato molte situazioni e poi lui si sbatte la testa con gli scarpini probabilmente, però poi ha fatto quello che doveva fare tutta la partita e noi siamo contenti, perché poi è un ragazzo che non ha la fase difensiva come caratteristica ma si impegna a farla, viene a duellare come ha fatto Boga, come ha fatto David, rincorrendo tutti. Per cui la partita di oggi se ne esce con uno step importante per andare a quello successivo".

Articoli correlati
La Juve corre verso la Champions, Corriere Torino: "Spalletti ritrova David" La Juve corre verso la Champions, Corriere Torino: "Spalletti ritrova David"
Juventus, Spalletti: "Dobbiamo consolidare il posto in Champions" Juventus, Spalletti: "Dobbiamo consolidare il posto in Champions"
Juventus, Spalletti: "Non dovevamo sbagliare l'atteggiamento, complimenti ai ragazzi"... Juventus, Spalletti: "Non dovevamo sbagliare l'atteggiamento, complimenti ai ragazzi"
Altre notizie Serie A
Durosinmi e Hiljemark simboli di un Pisa che a gennaio ha totalmente sbagliato strategia... TMWDurosinmi e Hiljemark simboli di un Pisa che a gennaio ha totalmente sbagliato strategia
Bologna, Sartori ancora presente al Picco: Romano e Comotto i due nel mirino Bologna, Sartori ancora presente al Picco: Romano e Comotto i due nel mirino
Matarazzo: "Al campionato italiano serve una spinta differente, l’apertura a nuove... Matarazzo: "Al campionato italiano serve una spinta differente, l’apertura a nuove idee"
Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister... Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
Inter, Scudetto già alla prossima giornata? Non devono vincere Napoli e Milan. Gli... TMWInter, Scudetto già alla prossima giornata? Non devono vincere Napoli e Milan. Gli incastri possibili
"State calmini..." Ma i tifosi sognano: la Juve dopo il gol di Gatti ha cambiato... TMW"State calmini..." Ma i tifosi sognano: la Juve dopo il gol di Gatti ha cambiato marcia
Ordine su Leao: "Perché sempre lui sostituito? Da un attaccante si pretende almeno... Ordine su Leao: "Perché sempre lui sostituito? Da un attaccante si pretende almeno un tiro"
Torino spento a Cremona, D’Aversa: “Ma tempo fa l’avremmo persa…” Torino spento a Cremona, D’Aversa: “Ma tempo fa l’avremmo persa…”
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri resta al Milan, si tiene Modric e arriva un centravanti. In ballo Lewandowski e Retegui. Leao via. Juve, le mani sulla Champions. Bernardo Silva è più vicino. Napoli, Conte vede De Laurentiis. Se Malagò si candida, andrà in Nazionale
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
Immagine top news n.2 Volata Champions, Milan e Napoli a +8: i calendari a confronto delle 6 contendenti
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 33ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Il Genoa salvo farà incassare il Milan: l'obbligo di Colombo costa 10 milioni
Immagine top news n.5 Spalletti: "Non vinci e ti dicono di tutto. Ne vinci una e vogliono lo scudetto: ma che roba è?"
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina
Immagine top news n.7 Juventus, prova da Champions: scatto (decisivo?) contro un Bologna stanco e senza stimoli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
Immagine news podcast n.2 È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Durosinmi e Hiljemark simboli di un Pisa che a gennaio ha totalmente sbagliato strategia
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Sartori ancora presente al Picco: Romano e Comotto i due nel mirino
Immagine news Serie A n.3 Matarazzo: "Al campionato italiano serve una spinta differente, l’apertura a nuove idee"
Immagine news Serie A n.4 Napoli, è il giorno di Lukaku: da ieri in città, oggi l'incontro risolutore con mister Conte
Immagine news Serie A n.5 Inter, Scudetto già alla prossima giornata? Non devono vincere Napoli e Milan. Gli incastri possibili
Immagine news Serie A n.6 "State calmini..." Ma i tifosi sognano: la Juve dopo il gol di Gatti ha cambiato marcia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Klinsmann verrà trasferito in Germania. L'agente: "Intervento sconsiderato di Ranocchia"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, si cerca una sede per il ritiro: impossibile a Tirrenia, si pensa a Roma e dintorni
Immagine news Serie B n.3 Il Venezia vede la Serie A: potrebbe festeggiare già nel prossimo weekend.
Immagine news Serie B n.4 Il punto sulla B: Avellino e Carrara sognano, cosa succede al Sudtirol?
Immagine news Serie B n.5 Padova, Crisetig: "La Curva ci ha dato una grossa dose di entusiasmo. I tre punti sono per loro"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Belloni: "Classifica non rispecchia il valore del Pescara. Playoff? Ci crediamo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani retrocesso in Serie D, i siciliani si aggrappano al Collegio di Garanzia del CONI
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, oggi ultima puntata della telenovela cessione. Ieri sera Arechi da brividi
Immagine news Serie C n.3 Serie C, il punto dopo la penultima giornata: Virtus Verona, Pro Patria e Trapani retrocesse
Immagine news Serie C n.4 Picerno, De Luca: "Felicissimi di aver festeggiato la salvezza con una gran prova a Salerno"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Cosmi: "Tifosi determinanti, amo la nostra gente. C'è tanto da migliorare"
Immagine news Serie C n.6 Trapani in Serie D, ma Antonini non ci sta: "In arrivo due sentenze che cambieranno tutto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
Immagine news Calcio femminile n.2 Qualificazioni Mondiali Femminili: manita della Spagna, successi per Svezia e Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.6 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?