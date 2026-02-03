Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta

La prima tripletta in Serie A Women Athora vale di diritto un posto nella Top 11 della settimana a Chiara Beccari. In attacco, nel tridente, spazio anche per Cecilie Fløe, che ha sbloccato il risultato al Viola Park nel 2-1 del Napoli Women contro la Fiorentina, e per Kayleigh van Dooren, decisiva nella vittoria del Milan sul Genoa.

Ecco gli Opta Facts relativi alla Top 11 della dodicesima giornata della Serie A Women Athora 2025-26:

Kerttu Karresmaa: La biancoceleste è stata - tra i portieri scesi in campo nel turno di campionato appena concluso - la giocatrice che ha evitato più gol in base al modello degli Expected Goals on Target Conceded (0.71, in virtù di una sola rete concessa a fronte di un valore di 1.71).

Malgorzata Mesjasz: Oltre ad aver servito l’assist a Karczewska per il definitivo 1-1 tra Lazio e Como, la biancoceleste è stata la giocatrice che nella sfida del Fersini ha effettuato più passaggi terminati all’interno dell’ultimo terzo di campo (13, almeno cinque più di qualsiasi altra).

Kay-Lee de Sanders: La rossonera è stata la giocatrice che in questo turno di campionato ha registrato più tocchi (107), più passaggi totali (97) e più passaggi riusciti (87).

Danielle Cox: Oltre ad aver segnato un gol nel 3-3 tra Parma e Roma, la classe ’92 ha intercettato quattro palloni nella giornata di campionato appena terminata, record condiviso con Katie Bowen.

Veronica Benedetti: Oltre ad aver realizzato uno dei tre gol del Parma nella gara contro la Roma, la gialloblù è stata, tra le centrocampiste scese in campo in questa giornata, quella più duelli vinti (10) e una delle due con più contrasti vinti (quattro come Eghdami).

Manuela Giugliano: La giallorossa, oltre ad essere stata, con Beccari e van Dooren, una delle tre giocatrici ad aver siglato una marcatura multipla in questo turno di Serie A (doppietta contro il Parma), ha anche registrato il record di passaggi effettuati all’interno dell’ultimo terzo di campo (27).

Zara Kramzar: La slovena, oltre ad aver siglato il gol del momentaneo vantaggio del Como contro la Lazio, ha recuperato ben nove palloni in questa giornata di campionato, record tra le giocatrici di movimento condiviso con Doms e Oladipo.

Marie Detruyer: La belga ha deciso l’incontro tra Inter e Ternana siglando la rete del definitivo 1-0 ed è stata l’unica giocatrice che nella gara ha inquadrato più di una volta lo specchio della porta (due); tra le nerazzurre, inoltre, ha registrato il record di conclusioni complessive (quattro).

Chiara Beccari: La bianconera è stata la giocatrice che in questo turno di Serie A ha realizzato più gol (tre) e quella che nella gara tra Juventus e Sassuolo ha registrato il record di tiri in porta (tre) e tocchi in area avversaria (sei).

Kayleigh van Dooren: Oltre ad aver segnato entrambi i gol del Milan nel 2-1 sul Genoa, la rossonera ha registrato il record di conclusioni nel turno di Serie A appena concluso (sette, almeno due più di qualsiasi altra).

Cecilie Fløe: Oltre ad aver segnato un gol e servito un assist nel 2-1 del Napoli contro la Fiorentina, la danese è stata, tra le compagne di squadra, la prima per palloni giocati nell’area di rigore avversaria (quattro).