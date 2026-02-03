Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta

Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua triplettaTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 14:39Calcio femminile
Luca Bargellini
fonte figc.it

La prima tripletta in Serie A Women Athora vale di diritto un posto nella Top 11 della settimana a Chiara Beccari. In attacco, nel tridente, spazio anche per Cecilie Fløe, che ha sbloccato il risultato al Viola Park nel 2-1 del Napoli Women contro la Fiorentina, e per Kayleigh van Dooren, decisiva nella vittoria del Milan sul Genoa.

Ecco gli Opta Facts relativi alla Top 11 della dodicesima giornata della Serie A Women Athora 2025-26:

Kerttu Karresmaa: La biancoceleste è stata - tra i portieri scesi in campo nel turno di campionato appena concluso - la giocatrice che ha evitato più gol in base al modello degli Expected Goals on Target Conceded (0.71, in virtù di una sola rete concessa a fronte di un valore di 1.71).
Malgorzata Mesjasz: Oltre ad aver servito l’assist a Karczewska per il definitivo 1-1 tra Lazio e Como, la biancoceleste è stata la giocatrice che nella sfida del Fersini ha effettuato più passaggi terminati all’interno dell’ultimo terzo di campo (13, almeno cinque più di qualsiasi altra).
Kay-Lee de Sanders: La rossonera è stata la giocatrice che in questo turno di campionato ha registrato più tocchi (107), più passaggi totali (97) e più passaggi riusciti (87).
Danielle Cox: Oltre ad aver segnato un gol nel 3-3 tra Parma e Roma, la classe ’92 ha intercettato quattro palloni nella giornata di campionato appena terminata, record condiviso con Katie Bowen.
Veronica Benedetti: Oltre ad aver realizzato uno dei tre gol del Parma nella gara contro la Roma, la gialloblù è stata, tra le centrocampiste scese in campo in questa giornata, quella più duelli vinti (10) e una delle due con più contrasti vinti (quattro come Eghdami).
Manuela Giugliano: La giallorossa, oltre ad essere stata, con Beccari e van Dooren, una delle tre giocatrici ad aver siglato una marcatura multipla in questo turno di Serie A (doppietta contro il Parma), ha anche registrato il record di passaggi effettuati all’interno dell’ultimo terzo di campo (27).
Zara Kramzar: La slovena, oltre ad aver siglato il gol del momentaneo vantaggio del Como contro la Lazio, ha recuperato ben nove palloni in questa giornata di campionato, record tra le giocatrici di movimento condiviso con Doms e Oladipo.
Marie Detruyer: La belga ha deciso l’incontro tra Inter e Ternana siglando la rete del definitivo 1-0 ed è stata l’unica giocatrice che nella gara ha inquadrato più di una volta lo specchio della porta (due); tra le nerazzurre, inoltre, ha registrato il record di conclusioni complessive (quattro).
Chiara Beccari: La bianconera è stata la giocatrice che in questo turno di Serie A ha realizzato più gol (tre) e quella che nella gara tra Juventus e Sassuolo ha registrato il record di tiri in porta (tre) e tocchi in area avversaria (sei).
Kayleigh van Dooren: Oltre ad aver segnato entrambi i gol del Milan nel 2-1 sul Genoa, la rossonera ha registrato il record di conclusioni nel turno di Serie A appena concluso (sette, almeno due più di qualsiasi altra).
Cecilie Fløe: Oltre ad aver segnato un gol e servito un assist nel 2-1 del Napoli contro la Fiorentina, la danese è stata, tra le compagne di squadra, la prima per palloni giocati nell’area di rigore avversaria (quattro).

Articoli correlati
Braglia: "Juve, rinnova Spalletti. Roma, se Malen fosse arrivato in estate..." Braglia: "Juve, rinnova Spalletti. Roma, se Malen fosse arrivato in estate..."
Quote passaggio turno Champions League Quote passaggio turno Champions League
Youssef En Nesyri ha rifiutato la Juve principalmente per soldi. E non va in Arabia... Youssef En Nesyri ha rifiutato la Juve principalmente per soldi. E non va in Arabia
Altre notizie Calcio femminile
Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid UfficialeParma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera... Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"... A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim... UfficialeInter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
Secondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP UfficialeSecondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP
Roma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito... UfficialeRoma, arriva un rinforzo in mezzo al campo dal Tottenham: ecco Csiki in prestito
Floe-Banusic fanno volare il Napoli: 2-1 in casa della Fiorentina in Serie A Women... Floe-Banusic fanno volare il Napoli: 2-1 in casa della Fiorentina in Serie A Women
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
1 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Nkunku, anche se scalpita Fullkrug
2 Serie A, 23^ giornata LIVE: Milan con Leao e Nkunku, Castro dal 1'
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
4 Retroscena Frattesi: il trasferimento dall'Inter al Nottingham bloccato da... Chivu
5 Radu Dragusin, due anni fa ha preferito il Tottenham al Bayern Monaco. Seguito dalle italiane
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Petardo Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter per tre giornate. Ma il derby è salvo
Immagine top news n.1 Kouame dalla Fiorentina all'Hellas Verona non s'ha da fare: definitivo no di Lega Serie A
Immagine top news n.2 Calciomercato Serie A, chi ha speso di più? Napoli -26, ma nessuno si è mosso come la Lazio
Immagine top news n.3 Mercato di gennaio finito, nel mondo nessuno ha speso quanto il Man City e la Premier
Immagine top news n.4 L'agente di Massolin: "L'Inter non ha un giocatore come lui. Può starci"
Immagine top news n.5 Audero: "Dopo il petardo un senso di vuoto e delusione profondo. Avevo poca voglia di giocare"
Immagine top news n.6 Lazio, caso Romagnoli: il difensore si allena da solo a Formello. Si attendono le mosse di Lotito
Immagine top news n.7 L'Udinese si regala Mlacic e tre punti a domicilio: la classifica in attesa di Bologna-Milan
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
Immagine news podcast n.2 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.3 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.4 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Juve, rinnova Spalletti. Roma, se Malen fosse arrivato in estate..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Bernabai: "Roma, il problema è il gol ma non farei una tragedia per un ko"
Immagine news Serie B n.3 Renate, Magoni: “Mercato di completamento. Peccato per la Coppa Italia"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Com’è cambiata l'Udinese dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali
Immagine news Serie A n.2 Lazio, mercato da record... di plusvalenze: di più solo in una stagione, nell'era Lotito
Immagine news Serie A n.3 Roma, tra Gasperini e Massara nervi tesi per il mercato: spiegati gli sfoghi dell'allenatore
Immagine news Serie A n.4 Com'è cambiato il Torino dopo il calciomercato di gennaio: tutti i trasferimenti ufficiali
Immagine news Serie A n.5 Tanti nomi, nessun rinforzo a destra per l’Inter. Aspettando Dumfries, Luis Henrique ha ancora tempo
Immagine news Serie A n.6 Com’è cambiato il Sassuolo dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, mercato di esperienza con Verdi e Cragno: interessante l'intesso di Crnigoj
Immagine news Serie B n.2 Spezia, rivoluzione nel segno di Donadoni: Valoti il nuovo centro di gravità
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, come cambia la squadra dopo il mercato: Pierini il colpo finale blucerchiato
Immagine news Serie B n.4 Filippi su Soleri-Brunori alla Samp: "Fra i due affinità tecnico-tattica. Possono aiutarsi"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, mercato impegnativo per Fracchiolla: Fumagalli colpo in extremis
Immagine news Serie B n.6 Pescara, un mercato di gennaio 'Magnifico': l'addio di Dagasso male necessario
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, due giovani scendono di categoria
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: Dedico la panchina d’oro a Nicolas Giani: professionista e persona esemplare”
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Giudice Sportivo: 26 gli squalificati. Un turno anche per mister Banchieri (Pontedera)
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, arriva il brasiliano Murilo Otavio Mendes: prestito dal PS Barito Putera
Immagine news Serie C n.5 Retroscena Novara: Cerretelli aveva l'accordo. Il Campobasso ci ha ripensato in extremis
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ecco gli arbitri della 25ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Milan, Allegri imbattuto contro i rossoblù
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Parma Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 12ª giornata: Beccari brilla con la sua tripletta
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, Cristina Navarro Redondo arriva in prestito dall'Atletico Madrid
Immagine news Calcio femminile n.3 Nel giorno di Girelli brilla la stella di Beccari: erede designata della 10 bianconera
Immagine news Calcio femminile n.4 A Canzi la Panchina d'Oro femminile: "Sono emozionato. Grazie alla Juve e alle ragazze"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, dopo sei mesi Van Dijk saluta e va in prestito in Germania: giocherà nell'Hoffenheim
Immagine news Calcio femminile n.6 Secondo innesto offensivo per la Juventus: arriva Capeta dallo Sporting CP
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping