TMW Carnevali: "Calma con la Serie A a 16 squadre. Aperti alle 18, ma che sia a cascata"

Tra i temi sui quali Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si è soffermato nel suo intervento dal palco dell'evento organizzato da Il Foglio a Milano, in zona San Siro, c'è anche l'idea di un campionato di Serie A a 18 squadre.

Questa la posizione del dirigente del Sassuolo sull'argomento Serie A a 18 squadre: "Saremmo anche aperti a un ragionamento, che però non sia limitato alla Serie A ma vada a cascata: si può rivedere tutto. Oggi ci sono problemi, sui rinvii o sulla Nazionale, legati al calendario: noi dobbiamo fare di tutto per mandare i nostri calciatori in nazionale e farli anche riposare. Però non deve neanche far sì che queste società importanti vadano a fare amichevoli all’estero, portando qualche soldo in più, e allora il tempo c’è. Ragioniamo per bene".

Poco prima, Carnevali si era invece opposto alla drastica riduzione da 20 a 16 squadre, proposta da De Laurentiis: "Ho letto l’intervista di De Laurentiis, con idee che non condivido assolutamente. Parla di campionato a 16, siamo a 20: calma… Poi dice che non possono giocare in A squadre di piccole città: un sogno non lo puoi negare a nessuno".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Carnevali