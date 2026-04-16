Chivu e la Serie A non all'altezza: "Troppo facile cambiare pensiero in base alla classifica"

Conferenza stampa alla vigilia di Inter-Cagliari per l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu, che ha toccato vari argomenti nel suo intervento di oggi di fronte ai microfoni dei media presenti ad Appiano Gentile.

Tra i temi che hanno chiesto a Chivu, anche coloro che sminuiscono il valore della Serie A in corso d'opera, con dito puntato in particolare contro i commentatori, forse alla luce della vittoria dell'Inter che sta maturando. Questa la risposta data dal tecnico: "Troppo facile cambiare il pensiero in base alla classifica. Qualche mese fa erano tutte competitive, poi a seconda della classifica diventa attraente o mediocre. Questo non è un problema nostro. Io vorrei essere mediocre e primo in classifica per tutta la vita, perché mi dà la certezza di un lavoro fatto bene e una società che mi sostiene alle spalle. Troppo facile classificare campionati in base alla delusione".

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