Chiellini ricorda Manninger, ex compagno alla Juve: "Ci saluta una persona di grande valore"
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Anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha voluto esprimere un pensiero verso Alex Manninger, scomparso tragicamente oggi all'età di 48 anni: "Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore. Ciao Alex, riposa in pace. Un pensiero forte alla tua famiglia". Chiellini, ricordiamo, ha condiviso con Manninger lo spogliatoio della Juventus dal 2008 al 2012.
Questo il messaggio della Juventus: "Oggi è un giorno tristissimo, ci saluta un compagno di squadra esemplare e una persona di grande valore. Ciao Alex, riposa in pace. Un pensiero forte alla tua famiglia".
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