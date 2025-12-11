Italia U17, le avversarie nel Round 2 di qualificazione all'Europeo. Leandri: "Possiamo giocarcela con tutte"

Nella giornata di oggi a Nyon sono stati sorteggiati i gironi del Round 2 di qualificazione all’Europeo Under 17. Le avversarie dell’Italia saranno Croazia, che ospiterà tutte le gare dal 13 al 19 marzo 2026, Inghilterra e Turchia. La prima di ogni girone si qualificherà alla fase finale che si disputerà in Irlanda del Nord.

“Partiamo da quello che di buono abbiamo fatto finora – è il commento del coordinatore delle Nazionali giovanili femminili Enrico Sbardella –. Con l’Under 17 torniamo in Croazia, ad affrontare un’avversaria che conosciamo bene avendola già incontrata nel Round 1 (finì 2-1 per l'Italia, con gol di Ferranti e Ciurleo, ndr). E sarà molto utile anche incontrare l'Inghilterra, per confrontare i nostri stili di gioco. Un girone comunque equilibrato, alla nostra portata”.

“Sono più focalizzato su di noi che sulle avversarie che incontreremo. La speranza è quella di arrivare a marzo con tutte le ragazze disponibili: se accadrà questo, potremo giocarcela con tutte. - spiega il tecnico Jacopo Leandri come si legge sul sito della FIGC - Ci prepareremo al meglio per arrivare al Round 2 nelle migliori condizioni e provare a conquistare un posto nella fase finale”.

UEFA WOMEN'S EURO UNDER 17 - ROUND 2

Gruppo A1: Danimarca, Germania, Repubblica d'Irlanda, Svezia

Gruppo A2: Inghilterra, ITALIA, Croazia, Turchia (si gioca in Croazia dal 13 al 19 marzo)

Gruppo A3: Finlandia, Cechia, Romania, Lettonia

Gruppo A4: Francia, Austria, Serbia, Islanda

Gruppo A5: Svizzera, Norvegia, Scozia, Grecia

Gruppo A6: Spagna, Portogallo, Ungheria, Kosovo

Gruppo A7: Paesi Bassi (campione in carica), Polonia, Slovacchia, Galles

Fase finale: 4-17 maggio in Irlanda del Nord, qualificante per il Mondiale Under 17 in Marocco