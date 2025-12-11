Ufficiale
Si chiude l'avventura di Agostino Rizzo alla Cavese: risolto il contratto tra le parti
Si è definitivamente chiusa la parentesi alla Cavese di Agostino Rizzo, che ha risolto il contratto con la formazione campana, dove era arrivato lo scorso 1° agosto: a rendere noto il tutto, la stessa formazione blufoncè.
Questa, la nota ufficiale:
"Cavese 1919 Srl rende noto l’interruzione consensuale del rapporto lavorativo con il calciatore Rizzo.
Ad Agostino il ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio di raggiungere i migliori traguardi professionali".
