La Fiorentina ritrova la vittoria dopo circa 2 mesi: Kean e Gudmundsson piegano la Dinamo Kiev

La Fiorentina torna a vincere dopo quasi due mesi e lo fa battendo 2-1 la Dinamo Kiev. Primi tre punti per Paolo Vanoli, che sanno di boccata di ossigeno in vista della sfida contro l’Hellas Verona. Di Kean e Gudmundsson le reti si parte viola, intervallate dal momentaneo pari ucraino di Mykhailenko.

Il primo tempo

La prima occasione della partita arriva al sesto minuto ed è di parte viola: lancio preciso di Nicolussi Caviglia per Dodo sulla destra, il brasiliano con lo stop si libera della marcatura di Dubinchak, crossa nel mezzo e pesca Dzeko, che di testa spedisce la palla di poco alto sopra la traversa. Dieci minuti dopo la Fiorentina ha una doppia occasione clamorosa per passare in vantaggio: sul corner battuto dalla destra da Nicolussi Caviglia, Dzeko calcia a botta sicura in porta ma la palla viene respinta di Kean, che a sua volta ci prova da pochi passi trovando la respinta fortuita del portiere Neshcheret. Il gol è però nell’aria e la Fiorentina si sblocca qualche secondo fa. Dodo raccoglie sulla destra all’altezza della trequarti e lascia partire un traversone teso e preciso che finisce con precisione sulla testa di Moise Kean. Il centravanti classe 2000 incorna con precisione, complice anche una difesa avversaria non particolarmente efferata, e ritorna al gol dopo un mese e mezzo.

Il secondo tempo

Al 50’ il rilancio sbagliato di Fortini fa finire la palla sui piedi di Kabaiev che dalla sinistra calcia con potenza da buona posizione ma la palla viene deviata da Pongracic in porta. L’azione è sintomo di una Fiorentina entrata distratta nella ripresa e infatti al 54’ arriva il pareggio ucraino grazie alla sassata dal limite dell’area di Mykhailenko, che buca De Gea al secondo tipo in porta della formazione ucraina. Il gol scuote la Fiorentina che al 57’ va ad un passo dal nuovo vantaggio ma Kean spreca clamorosamente sul secondo palo non trovano lo specchio da pochi passi dalla porta sguarnita. Al 67’ Vanoli cambia volto alla squadra: fuori Viti, dentro Kouame e assetto che diventa un 4-4-2. La mossa paga perché i viola tornano padroni del campo e trovano il nuovo vantaggio al 74’: incursione sulla sinistra di Parisi che si fa diversi metri palla al piede e serve Kean in area con un cross preciso. L’attaccante colpisce di testa ma trova la respinta del portiere avversario, che però non può nulla sulla respinta di Gudmundsson. La Fiorentina avrebbe la possibilità di chiudere il conto al 87’ con Kean lanciato in solitaria e che calcia con potenza ma troppo centrale. Un errore che comunque non compromette il ritorno alla vittoria dei viola dopo quasi due mesi dall’ultima volta.