Ufficiale Union Brescia, ecco l'annuncio di Corini: il tecnico ha firmato fino al 2028

Dopo la firma in mattinata e il primo allenamento nel pomeriggio Eugenio Corini è stato ufficialmente annunciato dall'Union Brescia come nuovo allenatore della formazione lombarda. Questo il comunicato:

Union Brescia comunica di aver raggiunto un accordo con Eugenio Corini, al quale viene affidata la guida tecnica della Prima Squadra.

L’intesa con il tecnico avrà durata fino al 30 giugno 2028.

Contestualmente, il Club annuncia la composizione dello staff che affiancherà il nuovo allenatore:

Salvatore Lanna, Vice Allenatore

Stefano Olivieri, Assistente Tecnico

Alessandro Vitrani, Allenatore dei Portieri

Salvatore Sciuto, Preparatore Atletico “Performance”

Matteo Camoni, Match Analyst

Vincenzo Leonardi, Osservatore

Rimane confermato nello staff il Preparatore Atletico “Recovery” Marco Bresciani.

Union Brescia rivolge a Mister Corini e al suo team un caloroso benvenuto, augurando loro buon lavoro per il prosieguo della stagione e per il percorso di crescita del Club.

Eugenio Corini, bresciano di Bagnolo Mella, nasce il 30 luglio 1970. Porta con sé un bagaglio di esperienza di assoluto livello con oltre 300 gare in panchina e un legame con i colori biancoazzurri profondo e articolato. Da calciatore è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha esordito tra i professionisti, tornando poi a vestire la maglia biancoazzurra anche nella stagione 1994/95. Oltre al Brescia, in carriera ha allenato anche: Frosinone, ChievoVerona, Palermo, Novara, Lecce e Cremonese.

Mister Corini sarà presentato ufficialmente alla stampa sabato alle ore 10.30 nel Media Center dello stadio Rigamonti.