Supercoppa Women, da oggi in vendita i biglietti per Juventus-Roma dell'11 gennaio

Sono in vendita da oggi, giovedì 11 dicembre, sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com e presso i punti vendita Vivaticket, i biglietti per la Supercoppa Women in programma domenica 11 gennaio alle 15 allo stadio ‘Adriatico-Giovanni Cornacchia’ di Pescara e che vedrà sfidarsi Juventus e Roma.

L'evento sarà presentato giovedì 18 dicembre alle ore 11 in una conferenza stampa in programma presso la Sala Giunta del Comune di Pescara, a cui parteciperanno il sindaco Carlo Masci, l'assessore allo sport Patrizia Martelli, la presidente della Serie A Women Federica Cappelletti e il presidente del Pescara Calcio Daniele Sebastiani.

Il costo del biglietto per la Tribuna Adriatica sarà di 5 euro, con i biglietti di ridotti al costo di 1 euro che saranno riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo l'11 gennaio 2006), agli Over 65 (nati prima dell'11 gennaio 1961), agli abbonati del Pescara Calcio per la stagione 2025-26 (inserendo come coupon i numeri del barcode stampati sulla tessera di abbonamento) e agli studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera).

Solo nella giornata di domenica 11 gennaio, inoltre, dalle 12 alle 15.45 sarà possibile acquistare i biglietti nei botteghini del settore curva Nord (pagamento solo cashless).