Bologna, Di Vaio: "Davanti grande abbondanza, dietro corti. Mercato? Ci faremo trovare pronti"

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Davanti abbiamo per fortuna grande abbondanza. Sono tornati i nostri giocatori offensivi, dietro siamo corti e oggi abbiamo la necessità di schierare un terzino centralmente".

Pensate già alla Juventus?

"Non pensiamo alla prossima, ma gara per gara. La nostra mentalità, del nostro allenatore e della squadra è quella di pensare di partita in partita, da domani penseremo alla Juventus".

A gennaio pensate di prendere un difensore?

"Prima del mercato c'è tanto da giocare, l'idea è quella di farci trovare pronti nel mercato a gennaio".

Il doppio impegno questa squadra lo soffre?

"Questa squadra ha dimostrato di essere all'altezza di giocare ogni tre giorni. Quando si perdono giocatori è normale fare fatica, in questo momento dell'anno arriviamo avendo giocato ogni tre giorni. Non siamo preoccupati per i tanti impegni, il fatto di giocare il giovedì non è semplice dal punto di vista della gestione. Dobbiamo prenderla come un esempio per crescere".

Immobile nuovo acquisto di gennaio e possibilità di inserirlo in lista?

"Assolutamente si. La prima di campionato era titolare, ci può portare gol ed esperienza. Speriamo di passare il turno e nel caso vedremo se modificare la lista anche in base alle decisioni dell'allenatore".