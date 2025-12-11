TMW Modric: "Sto bene e mi diverto. Da bambino sognavo la maglia del Milan"

Il centrocampista del Milan Luka Modric è stato uno dei premiati al 'Gazzetta Sports Awards' in corso di svolgimento a Milano. Il croato, dal palco, ha così parlato del suo momento in rossonero: "Io mi sento bene, mi piace quello che faccio. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, mi sto divertendo e tutto sta andando bene. Spero di continuare così”, ha detto l'ex Real Madrid in merito al suo ottimo inizio di stagione e alla continuità fisica trovata in campo.

Il suo impatto col Milan?

“Sto facendo un buon lavoro con il Milan, uno dei miei club preferiti. Da bambino sognavo di giocare per questa grande squadra".

Come ha trovato il calcio italiano?

“Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un campionato molto competitivo. Forse all'estero non si realizza quanto sia difficile. A me non ha sorpreso perché l'ho sempre visto".

Il suo rapporto con mister Allegri?

“Allegri è un grande allenatore, è un vincente. Mi ha sorpreso per la sua personalità, mi piace lavorare con lui per la sua capacità di farlo con i grandi campioni".

L'Italia e il playoff per arrivare al Mondiale?

"Sarebbe una tragedia saltare il terzo Mondiale di fila ma mi auguro che l'Italia si qualifichi, perché lì devono esserci tutte le squadre migliori".