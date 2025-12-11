Spezia, Cassata: "I segnali sono positivi. Ora ricostruiamo il fortino Picco"

Nel corso di un incontro con i tifosi allo store del club il centrocampista dello Spezia Francesco Cassata ha parlato del momento della formazione ligure che ha vinto le ultime due gare – contro Sampdoria e Virtus Entella – risalendo così la classifica e abbandonando l’ultimo posto: “I segnali sono positivi, siamo contenti anche se non soddisfatti del tutto per queste ultime due prestazioni, sotto alcuni aspetti potevamo fare meglio. L’importante è aver portato a casa risultati positivi che ci daranno una mano per le gare future. - spiega il classe ‘97 come riporta Cittadellaspezia.com - Il Picco? Dobbiamo ricostruire il nostro fortino, siamo disposti a sacrificarci assieme ai tifosi. Sappiamo che contro il Modena sarà difficile, ma ci faremo trovare pronti”.

Spazio poi alla sua assenza per squalifica nella sfida agli emiliani: “Mi pesa molto e mi dispiace non esserci, ma sono sicuro che i miei compagni si faranno trovare pronti. - prosegue Cassata – Il mio obiettivo sono le cento presenze (ora è a quota 79 NdR) con lo Spezia, sarebbe pazzesco. Indossare questa maglia è un orgoglio incredibile, sono felice di questo”.

Infine il centrocampista si sofferma sull’uomo derby Gabriele Artistico decisivo coi suoi gol nelle ultime due gare: “Ha dimostrato di essere un attaccante super efficace in area di rigore, dobbiamo essere bravi noi a servirlo meglio ma sono sicuro che con il lavoro dell’ultimo periodo si toglierà grandi soddisfazioni”.