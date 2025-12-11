Sampdoria: "A 24 ore dalla sfida incertezza sull'apertura della trasferta. Equivale a impedirla"

La Sampdoria con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha fatto sentire la propria voce in merito alla trasferta di Palermo di domani chiedendo maggiore celerità nel decidere se aprire parzialmente o meno il settore ospiti del Barbera - al momento la vendita è vietata ai residenti in Liguria (Come da decreto prefettizio prot. n° 203763 del 11/12/2025, ai residenti nella regione Liguria è vietata la vendita dei tagliandi per il settore ospiti e per tutti i settori dell’impianto sportivo) - sottolineando come una decisione simile non possa arrivare a ridosso della gara poiché vorrebbe dire, di fatto, impedire comunque la trasferta ai supporters blucerchiati. Questo il comunicato:

"L’Unione Calcio Sampdoria prende atto delle disposizioni assunte dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.) in merito all’incontro di Serie BKT Palermo-Sampdoria, in programma venerdì 12 dicembre.

La scrivente, pur rinnovando il massimo rispetto per le procedure di valutazione e le decisioni degli organi preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica, è chiamata a esprimere disappunto per la situazione che sta interessando i propri sostenitori in vista dell’incontro. Arrivare a una decisione definitiva rispetto all’apertura parziale del settore ospiti dello stadio “Barbera” a poche ore dal fischio d’inizio e dopo giorni di incertezza aggrava il significativo disagio organizzativo e per taluni il dover fare i conti con spese di viaggio sostenute in anticipo.

Comprendiamo la complessità del processo decisionale, tuttavia lasciare i nostri sostenitori nel dubbio a poco più di 24 ore dalla disputa della gara equivale di fatto a impedire agli stessi di potervi partecipare".