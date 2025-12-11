Mourinho non dimentica la Roma: "Se vince lo Scudetto vado anche io al Circo Massimo"

Al termine della sfida di Champions League contro il Napoli, il tecnico del Benfica José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa iniziando da un commento sulla vittoria: "Grande vittoria e grande partita sia collettivamente che individualmente. Non c'è stato un solo giocatore che non abbia fatto una grande partita, tutti fantastici. Grande coesione difensiva, difeso a zona contro una squadra molto difficile da affrontare come il Napoli. Ivanovic ha fatto grandi azioni in profondità al contrario di un modulo più facile per giocatori che giocano a sostegno. Abbiamo messo tanta gente al centro e li abbiamo obbligati di saltare. Oggi sarà molto molto difficile per gli esperti di attaccare il Benfica, sarà molto difficile per quanto si sforzino".

Su McTominay: "Era triste perché ha perso, questo è Scott ed è la natura dei giocatori vincenti. Gli ho parlato stasera, era triste, ma è felicissimo a Napoli. Vincere da straniero l'MVP dello scorso campionato è fantastico. Vive un momento molto bello. Nello United l'ho fatto debuttare, resta con lui un legame per sempre. Con Scott parliamo spesso, ma era da tempo che non eravamo insieme".

Sulla prossima gara contro la Juventus: "La Juve ha vinto ed ha 9 punti, la loro situazione è più facile della nostra. Penso che a noi non saranno sufficienti 3 punti, credo che ne serviranno 4. Il nostro calendario è assurdo, ma siamo vivi. Eravamo morti due settimane fa, ma dopo due vittorie ci troviamo in una posizione migliore. Ma a Torino sarà durissima".

Sulla lotta Scudetto: "E' difficile, l'Inter ha un super potenziale con la rosa top, il Napoli uguale, il Milan gioca una partita alla settimana, ha un allenatore fantastico come Max che può allenare come Cristian e Antonio non possono fare perché hanno tante partite da giocare. Purtroppo penso sarà tra questi tre perché mi piacerebbe tantissimo e a anche io andrei al Circo Massimo, ma non penso".