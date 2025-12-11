Union Brescia, per Corini si attende solo l'annuncio. Intanto il tecnico dirige l'allenamento

Manca solo l’ufficialità, ma Eugenio Corini è già il nuovo tecnico dell’Union Brescia. Nel primo pomeriggio di oggi, dopo aver firmato il contratto per due anni e mezzo in mattinata assieme al suo staff, l’allenatore ha diretto infatti la sua prima seduta d’allenamento alla guida della squadra lombarda. Lo riporta l’edizione on line del Giornale di Brescia sottolineando come prima dell’allenamento - una manciata di secondi in campo prima del lavoro di scarico per chi ha giocato un maggior minutaggio ieri a Terni e più intenso per gli altri – Corini abbia avuto una chiacchierata con tutto il gruppo negli spogliatoi.

Il tecnico bresciano, che torna per la terza volta sulla panchina delle Rondinelle, ha seguito l’allenamento dal centro del campo principale con sguardo molto concentrato e serio sottolineando di volere maggiore qualità nei passaggi ("Voglio qualità nei passaggi e una partecipazione globale all’azione anche dopo lo scarico del pallone" le sue parole riportate dal quotidiano).

Dopo un'iniziale corsa e qualche esercizio di stretching sul campo sono rimasti solo sette giocatori, fra cui anche coloro che ieri sera al Liberati di Terni sono scesi in campo nel finale come Vido e Zennaro, di un gruppo già particolarmente risicato per le assenze con tutti gli altri a terminare la sessione in palestra. Ad assistere al primo allenamento del neo tecnico era presente anche il direttore sportivo Andrea Ferretti.