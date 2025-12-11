Women’s Champions League, 5ª giornata: Roma eliminata. Prosegue l'avventura della Juve
Con la serata di ieri, è andata in archivio la penultima giornata della League Phase della Women's Champions League, che è stata decisamente infausta per la Roma Femminile, non solo per il risultato - un secco 6 a 0 patito sul campo del Chelsea - ma anche per l'eliminazione dal prestigioso torneo per club: niente più appello, infatti, per le giallorosse. Prosegue invece il percorso della Juventus di Max Canzi, che un altrettanto rotondo 5-0 ha archiviato la pratica St. Polten portandosi a quota 10 in classifica.
Questo, il quadro completo dei risultati e la classifica:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA
St. Polten-Juventus 0-5
6' Vangsgaard, 43' [rig.] e 59' [rig.] Girelli, 66' Pinto, 81' Krumbiegle
Arsenal-Twente 1-0
10' Mead
Paris Saint Germain-OH Leuven 0-0
Real Madrid-Wolfsburg 2-0
19' Mendez, 67' Caicedo
Barcellona-Benfica 3-1
29' Pajor (BA), 46' Davidson (BE), 54' [aut.] Ucheibe (BE), 58' Laia Aleixandri (BA)
Valerenga-Paris FC 0-1
45'+4 Sævik
Chelsea-Roma 6-0
13' [aut.] Bergamaschi (R), 26' Kaptein (C), 44' Rytting Kaneryd (C), 51' [rig.] Nusken (C), 77' Hamano (C), 86' Bronze (C)
Manchester United-Lione 0-3
12' Chawinga, 81' e 90' Dumornay
Atletico Madrid-Bayern Monaco 2-2
13' [rig.] Bøe Risa (A), 63' e 78' Harder (B), 88' Fiamma (A)
CLASSIFICA
Barcellona 13
Lione 13
Chelsea 11
Juventus 10
Real Madrid 10
Bayern Monaco 10
Wolfsburg 9
Arsenal 9
Manchester United 9
Paris FC 8
Atletico Madrid 7
OH Leuven 6
Valerenga 4
Twente 2
Benfica 1
Paris Saint-Germain 1
Roma 1
St. Polten 1
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.