Women’s Champions League, 5ª giornata: Roma eliminata. Prosegue l'avventura della Juve

Con la serata di ieri, è andata in archivio la penultima giornata della League Phase della Women's Champions League, che è stata decisamente infausta per la Roma Femminile, non solo per il risultato - un secco 6 a 0 patito sul campo del Chelsea - ma anche per l'eliminazione dal prestigioso torneo per club: niente più appello, infatti, per le giallorosse. Prosegue invece il percorso della Juventus di Max Canzi, che un altrettanto rotondo 5-0 ha archiviato la pratica St. Polten portandosi a quota 10 in classifica.

Questo, il quadro completo dei risultati e la classifica:

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - 5ª GIORNATA

St. Polten-Juventus 0-5

6' Vangsgaard, 43' [rig.] e 59' [rig.] Girelli, 66' Pinto, 81' Krumbiegle

Arsenal-Twente 1-0

10' Mead

Paris Saint Germain-OH Leuven 0-0

Real Madrid-Wolfsburg 2-0

19' Mendez, 67' Caicedo

Barcellona-Benfica 3-1

29' Pajor (BA), 46' Davidson (BE), 54' [aut.] Ucheibe (BE), 58' Laia Aleixandri (BA)

Valerenga-Paris FC 0-1

45'+4 Sævik

Chelsea-Roma 6-0

13' [aut.] Bergamaschi (R), 26' Kaptein (C), 44' Rytting Kaneryd (C), 51' [rig.] Nusken (C), 77' Hamano (C), 86' Bronze (C)

Manchester United-Lione 0-3

12' Chawinga, 81' e 90' Dumornay

Atletico Madrid-Bayern Monaco 2-2

13' [rig.] Bøe Risa (A), 63' e 78' Harder (B), 88' Fiamma (A)

CLASSIFICA

Barcellona 13

Lione 13

Chelsea 11

Juventus 10

Real Madrid 10

Bayern Monaco 10

Wolfsburg 9

Arsenal 9

Manchester United 9

Paris FC 8

Atletico Madrid 7

OH Leuven 6

Valerenga 4

Twente 2

Benfica 1

Paris Saint-Germain 1

Roma 1

St. Polten 1