Como, ecco il report su Alvaro Morata: lesione di alto grado all'adduttore
Tegola per il Como di Cesc Fabregas in vista della sfida di campionato che i lariani giocheranno contro la Roma nel posticipo di lunedì prossimo. Il tecnico spagnolo non avrà a disposizione Alvaro Morata, attaccante che si è infortunato nella precedente sfida contro l'Inter. Questo il report in merito allo spagnolo:
"Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario.
I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta".