Modena, Massolin: "Qui più tattica rispetto a come ero abituato. Voglio aiutare questa squadra"

“La caviglia va molto meglio, sono a disposizione e se il mister vorrà utilizzarmi a La Spezia io sono pronto". Intervistato da La Gazzetta di Modena il centrocampista offensivo Yannis Massolin rassicura tutti sulle proprie condizioni fisiche e si dice pronto per dare una mano nel prossimo turno di campionato.

Il francese classe 2002 poi si sofferma sui suoi primi mesi al Modena: "Il bilancio è molto buono, sono stato accolto subito molto bene dal gruppo e dallo staff, e ringrazio tutti per avermi dato fiducia. Sono stato contento di aver dato una gioia a tutti con il gol di Frosinone, ed è stato molto bello aver giocato titolare lunedì davanti ai miei tifosi, anche se purtroppo non è arrivata la vittoria".

Spazio infine al proprio ruolo in campo e a come è cambiato nel tempo: "Il mio primo ruolo in carriera è stato mediano, ma mi piace molto anche giocare dieci, come dite voi trequartista. Ho trovato un calcio nuovo per me, in Italia c’è molta molta tattica rispetto a come ero abituato. - conclude Massolin guardando al futuro - Il mio obiettivo è di aiutare il più possibile la squadra e farmi trovare sempre pronto quando il mister avrà bisogno di me.“