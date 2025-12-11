Italia U19, sorteggiato il girone di qualificazione all'Europeo. Matteucci: "Sfide stimolanti"

Saranno Svezia, Paesi Bassi e Ucraina le avversarie dell’Italia Under 19 nel Round 2 di qualificazione all’Europeo di categoria che sarà ospitato dal paese scandinavo dall’undici al diciassette aprile. Lo ha deciso l’urna di Nyon nella giornata di oggi che ha visto estrarre le pallone dalle urne la capitana dell’Italia all’ultimo europeo Azzurra Gallo, che ha ritirato il premio fair play assegnato alla formazione azzurra. La prima del girone si qualificherà alla fase finale che sarà ospitata dalla Bosnia Erzegovina.

“La scorsa stagione è stata pazzesca, è stato come vivere in un sogno continuo. Ho imparato tanto stando in prima squadra (quest’anno Gallo è in prestito all'Anderlecht, ndr), allenandomi con calciatrici fortissime, che mi hanno fatta crescere come giocatrice e soprattutto come persona. – le sue parole riportate dal sito della FIGC –È stato un percorso bellissimo, che mi ha poi portata a giocare un Europeo dove siamo diventate una famiglia, riuscendo a raggiungere la semifinale e a rappresentare al meglio il nostro Paese e la maglia azzurra”.

“La Svezia è sempre la Svezia e dalla terza urna abbiamo pescato un’avversaria di grande tradizione come i Paesi Bassi. Ma non siamo solo noi a dover temere gli altri, anche il contrario, visto il nostro continuo percorso di crescita”, questo il commento del coordinatore delle Nazionali giovanili femminili Enrico Sbardella. L'allenatore delle azzurrine Nicola Matteucci ha invece commentato così il sorteggio: “È stato un orgoglio vedere il nome dell’Italia tra le teste di serie. Sarà molto stimolante affrontare queste avversarie, coscienti delle difficoltà che troveremo, ma anche le altre squadre avranno preoccupazione nel dover affrontare noi. Un altro aspetto positivo sta nel fatto che ci troveremo davanti squadre con stili di gioco diversi: sarà quindi un'occasione per stimolare il nostro adattamento e trovare soluzioni differenti”.

UEFA WOMEN'S EURO UNDER 19 - ROUND 2

Gruppo A1: Inghilterra, Svizzera, Galles, Lettonia

Gruppo A2: Polonia, Grecia, Belgio, Romania

Gruppo A3: Danimarca, Finlandia, Islanda, Serbia

Gruppo A4: Norvegia, Scozia, Austria, Macedonia del Nord

Gruppo A5: ITALIA, Svezia, Paesi Bassi, Ucraina (si gioca in Svezia dall'11 al 17 aprile)

Gruppo A6: Francia, Germania, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia

Gruppo A7: Spagna (campione in carica), Portogallo, Irlanda del Nord, Ungheria

Fase finale: 27 giugno-10 luglio in Bosnia ed Erzegovina