Il Cesena guarda in Brasile: possibile partnership con un club di seconda divisione
Il Cesena starebbe guardando in Brasile, ma non per rinforzare la rosa attuale. L’obiettivo è aumentare l’attività di reclutamento della formazione romagnola trovando un accordo con un club del paese sudamericano.
Secondo quanto riferito da Tuttocesena.it, che cita fonti societarie, il club finito nel mirino del presidente John Aiello sarebbe l’Avaì FC, una delle squadre principali della città di Florianopolis, che attualmente milita nella seconda divisione brasiliana. I romagnoli avrebbero scelto questa società per avere una finestra sul calcio brasiliano, e sudamericano, in ottica di future mosse di mercato. Scartata invece, anche per i termini economici, la possibilità di una partneship con un club della massima serie brasiliana.
