Padova, colloqui con la Triestina per Russini e Belli. I due sono in uscita dai biancoscudati

Non c’è solo il Siracusa fra le possibili destinazioni a gennaio per l’attaccante Simone Russini, attaccante esterno classe ‘96 finito fuori rosa al Padova. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it il direttore sportivo Massimo Mirabelli e il suo omologo alla Triestina Michele Franco hanno infatti parlato nelle scorse ore del possibile trasferimento nel club giuliano del calciatore.

Gli alabardati stanno valutando il da farsi anche se al momento sembrano propendere per il no visto che il calciatore è un esterno offensivo che difficilmente potrebbe adattarsi nel 4-3-1-2 utilizzato dal tecnico Attilio Tesser che punta ad avere rinforzi specialmente in difesa e in attacco per cercare di compiere quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo vista la maxi penalizzazione in campionato.

Nei colloqui si sarebbe inoltre parlato anche del terzino destro Francesco Belli, classe ‘94, che in questa stagione è sceso in campo solo in cinque occasioni con la maglia del Padova rivestendo sempre il ruolo di centrale di destra nella difesa a tre di mister Andreoletti.