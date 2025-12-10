Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, a questo livello, oggi non possiamo competere"

"Avevo chiesto coraggio e personalità. Penso che ci abbiamo provato: abbiamo avuto anche delle buone transizioni. Purtroppo continua a essere un nostro difetto: creiamo delle opportunità, ma ci manca quella cattiveria, quel cinismo necessario per sbloccare le partite, qualità che le squadre di questo livello hanno. L’autogol chiaramente ha indirizzato la gara, ma le ragazze avevano iniziato tenendo bene il campo": così, ai canali ufficiali del club, il tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini, che ha commentato il pesante 6-0 patito per mano del Chelsea che ha portato all'eliminazione dalla Champions delle giallorosse.

Il mister ha poi proseguito: "È chiaro che non possiamo essere contenti del risultato, ma dobbiamo anche fare un esame di coscienza e capire che la nostra Champions League ci sta dicendo che, a questo livello, oggi non possiamo competere. Ci resta però una gara, quella con il St. Polten in casa: se non c’è la voglia di riscattare un risultato del genere davanti al nostro pubblico, allora c’è un grande problema. Ma mi fido della voglia di rivalsa delle ragazze: non si può pensare che non ci sia un po’ di sano orgoglio da tirare fuori. Rappresentiamo la Roma, un club importante, e vogliamo assolutamente conquistare la nostra prima vittoria in questa competizione".

Aggiunge quindi: "È stato difficile per noi anche qualificarci: già il turno con lo Sporting Lisbona è stato tirato. Abbiamo raggiunto questo girone con fatica e ci siamo rese conto che, contro le squadre di prima fascia, oggi non possiamo competere. La Società farà le sue riflessioni e cercheremo di lavorare continuamente, aumentando le conoscenze delle ragazze. Anche se la Champions ci ha dato dei dispiaceri, ha sicuramente portato esperienza alle ragazze, che sono giovani: hanno un talento che va sicuramente coltivato".

A ogni modo, ora, testa al campionato e alla Ternana: "Dobbiamo recuperare le energie e prepararci al campionato. Le ragazze stanno tirando la carretta con il massimo dell'impegno, non si tirano mai indietro. Gli infortuni importanti che abbiamo avuto le costringono a un lavoro extra: giocare ogni tre giorni a questo livello non è facile. Continuare a ottenere risultati in Serie A non è affatto scontato, e chi lo pensa sbaglia di grosso. Recuperiamo e poi prepareremo la prossima sfida con ancora più cattiveria".