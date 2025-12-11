Pier Silvio Berlusconi: "Il mio sogno? Una partita di Serie A in chiaro la domenica sera"

Ieri sera, nella tradizionale serata di auguri con la stampa in cui l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha fatto il punto del quadro economico ed editoriale della galassia del gruppo Mfe. Soffermandosi anche sulla questione sport, dove Mediaset continua a puntare sulla Coppa Italia sui resilienti canali generalisti: "Siamo molto contenti – le parole riportate da gazzetta.it - perché è il prodotto giusto per noi con squadre italiane visibili a tutti da dividere su più reti. Il discorso vale anche per la Supercoppa italiana che scatterà il 18 dicembre con Napoli, Milan, Bologna e Inter".

"È importante entrare nel tessuto delle città e del nostro territorio - continua Berlusconi -, se dovessi prendere un programma alla Rai punterei sul Tg Regionale, anche se è impossibile. Funziona anche la collaborazione con Dazn per la trasmissione di alcune partite della Liga e del Mondiale per club, soprattutto per quanto riguarda la pubblicità. Certo, il mio sogno è trasmettere un incontro della Serie A la domenica in prima serata, ma come si fa? I diritti costano troppo, rimane un sogno".

Ma Pier Silvio Berlusconi si aspettava il Milan primo in classifica? Ecco la risposta: "Non lo seguo più come prima, il tifoso passionale era mio padre e oggi mio figlio Lorenzo, io sono più soft. Mi fa molto piacere che la squadra sia tornata ad alti livelli, evidentemente c’è la mano di Allegri che ha saputo compattare e responsabilizzare i giocatori. Peccato però - si legge sempre nelle parole riportate da gazzetta.it - che sia uscita dalla Coppa Italia".