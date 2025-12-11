Nuovo ranking FIFA delle Nazionali. Spagna sempre prima. L'Italia perde una posizione
Attraverso i canali ufficiali della FIFA arriva il ranking aggiornato delle Nazionali femminili dopo l'ultima tornata di gare.
Stabili le prime due posizioni con Spagna e USA al primo e secondo posto. Sale invece sul podio la Germania che guadagna due posizioni. Quarta piazza per l'Inghilterra.
Salgono anche le posizioni di Brasilie (attualmente 6°), Corea del Nord (9°) e Norvegia. Scendono invece Svezia, Francia, Canada e l'Italia di Andrea Soncin che passa dal 12° al 13° posto in graduatoria.
Da segnalare il balzo in avanti di sedici posizioni del Burkina Faso e il miglior piazzamento nella sua storia della Polonia (24° posto).
